اللاذقية.. إعادة افتتاح محطات الوقود المغلقة منذ شهر ومعالجة وضع الدراجات النارية

قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية المختص بقطاع التموين والمحروقات علي يوسف لموقع “أثر برس” إنه بموجب اجتماع لجنتي السير والمحروقات، تمت إعادة افتتاح جميع محطات الوقود المخالفة التي مضى على إغلاقها شهر، ومعالجة وضع المحطات ضمن طوق المدينة لتحديدها إن كانت تتبع للمدينة أم الريف وتوزيع المخصصات لها.



وفيما يتعلق بإمكانية حصول أصحاب الدراجات النارية غير المرخصة على بطاقة الكترونية للتزود بمادة البنزين، أكد يوسف أن المحافظة جاهزة لمعالجة وضع الدراجات النارية التي لها شهادة منشأ أو بطاقة جمركية حيث يسمح لها بتسوية وضعها والحصول على بطاقة إلكترونية لتعبئة الوقود.



من جهة أخرى، بدأ فرع السورية للتجارة باللاذقية تسويق الحمضيات من الأراضي مباشرة في إطار الإجراءات لتخفيف التكاليف عنهم وكسر حلقات الوساطة التجارية.



بدوره أوضح شادي دلالة مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظة أن المؤسسة ستستجر المادة يومياً من المزارعين لتسويقها عبر منافذ بيع الفرع وصالاته في المحافظة إلى جانب تسويقها للمحافظات الأخرى لطرحها في صالاتها، لافتاً إلى أن المؤسسة تقدم الآليات والعبوات للمزارعين وهو ما يسهم في تخفيف التكاليف بنسبة جيدة الأمر الذي يلقى قبولاً ورضاً لدى المزارعين مؤكداً أن الأسعار تنسجم مع الأسعار الرائجة في السوق، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يسهم في كسر حلقات الوساطة التجارية من محلات الجملة في سوق الهال والكمسيون وبالتالي تقديم المادة بسعر أفضل للمستهلكين وتحسين مستوى دخل المزارعين في آن واحد.



باسل يوسف