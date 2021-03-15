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اللاذقية : أب وابنه في قبضة العدالة بتهمة حيازة قطع أثرية لا تقدر بثمن

اللاذقية : أب وابنه في قبضة العدالة بتهمة حيازة قطع أثرية لا تقدر بثمن

ألقى “فرع الأمن الجنائي في اللاذقية  القبض على المدعوين “يونس عربي كاتبي” وابنه “محمد عربي كاتبي” بتهمة حيازة القطع الأثرية والإتجار بها”.

وأضافت المصادر الخاصة: “تم طلب المدعوين للاستدعاء خلال السنتين الماضيتين بنفس التهمة، وكانت نتيجتها توقيف المتهمين لمدة سنة ثم الإفراج عنهما”.


وقال مصدر في قيادة شرطة اللاذقية : ضُبِط بمحل الفضيات 37 قطعة أثرية، واعترف المقبوض عليه الأول على العمل بتجارة القطع الأثرية والبيع والشراء من عدة أشخاص في كل من محافظات (اللاذقية، طرطوس، حمص، حماه).


وأضاف المصدر: “من المعروف أن لدى المتهم الأول مستودع ضمن سوق القزاز، قامت الجهات المعنية بالتوجه اليه وفتحته ومصادرة جميع القطع الأثرية برفقة عدد من خبراء الآثار”.

وقال المصدر: “تم مصادرة 37 قطعة أثرية توزعت على 36 قطعة ذهبية تعود للفترة البيزنطية والإسلامية، ومجموعة من النقود البرونزية تعود للفترة الكلاسيكية، بالإضافة لمصادرة دمية فخارية، فأس من الحجر، نصلة من الصوان، أساور من الزجاج عدد اثنان و16 ختم من البرونز تعود للفترة الإسلامية”.

وأضاف مصدر في مديرية الآثار باللاذقية: أن قيمة المصادرات من القطع الأثرية تتراوح من عدة ألاف ليرات وبين قيمة لاتقدر بثمن من حيث الندرة والقدم وماتحويه من مواد، وتم تسليم القطع الأثرية للمتحف الوطني للآثار في اللاذقية.

 