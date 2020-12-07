معدات عسكرية ولوجستية إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية بريف الحسكة
جيفري يعترف بأن هدف قوات الاحتلال الأمريكي منع الدولة السورية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها
المقداد في زيارة رسمية لإيران يجري خلالها محادثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية
ضمن هذا الشرط.. إعفاء الفقراء السوريين من تصريف الـ 100 دولار للراغبين بالدخول إلى سورية
الحسكة.. مليون شخص بلا ماء ولا كهرباء
الجيش يعزز انتشاره على خطوط الاشتباك استعداداً لأي عمل عسكري بالقرب من طريق M4
قصف تركي على قرى في ريف الحسكة الشمالي
قصف تركي يستهدف منازل المدنيين في ريف الرقة
الجولة الرابعة من محادثات جنيف تُختتم بتحديد موعد للجولة الخامسة
ضحايا مدنيون جراء صراعات داخلية بين مسلحي تركيا شمال حلب
الكزبري: الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور ناقشت المبادئ الوطنية وعودة اللاجئين
إصابة شخص جراء انفجار لغم في الغوطة الشرقية
التاريخ السوري يباع في تركيا
لجنة مناقشة الدستور تواصل اجتماعات الجولة الرابعة في جنيف
تركيا تنشئ نقطة مراقبة جنوب إدلب

الكيان الإسرائيلي يُغلق مداخل رئيسية لقرى الجولان السوري المحتل

أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق عدد من المداخل الرئيسية لقرى الجولان السوري المحتل ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، بهدف إنشاء توربينات عملاقة على هذه الأراضي الزراعية.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في الجولان السوري المحتل أن الأهالي تجمعوا على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي يخطط الكيان الإسرائيلي إلى إقامة المراوح الهوائية عليها في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة وسط تواجد كثيف لجنود “الجيش الإسرائيلي” وقطع الطرق الرئيسية.

وأشار المصدر إلى وجود حالة من الغضب لدى الأهالي الذين انتشروا في أراضيهم لمنع الكيان الإسرائيلي من تركيب المراوح.

وفي 17 حزيران الفائت، أفاد مدير مكتب شؤون الجولان في مجلس الوزراء مدحت الصالح، بأن شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي أخطرت أصحاب الأراضي بعزمهما على استلامها للبدء بإقامة مشروع المراوح، فيما أعلن فيما بعد أهالي الجولان المحتل أنهم مستعدون لفتح حرب مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي في حال أقدم على مشروع إنشاء 25 مروحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ضمن الأراضي الزراعية في الأراضي المحتلة، ليتم فيما بعد إحراق مروحتين لإنتاج الطاقة الكهربائية أقامهما الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل الأولى تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين يورو والثانية تم إحراق نصفها وتصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو.