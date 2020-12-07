الكيان الإسرائيلي يُغلق مداخل رئيسية لقرى الجولان السوري المحتل

أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق عدد من المداخل الرئيسية لقرى الجولان السوري المحتل ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، بهدف إنشاء توربينات عملاقة على هذه الأراضي الزراعية.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في الجولان السوري المحتل أن الأهالي تجمعوا على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي يخطط الكيان الإسرائيلي إلى إقامة المراوح الهوائية عليها في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة وسط تواجد كثيف لجنود “الجيش الإسرائيلي” وقطع الطرق الرئيسية.



وأشار المصدر إلى وجود حالة من الغضب لدى الأهالي الذين انتشروا في أراضيهم لمنع الكيان الإسرائيلي من تركيب المراوح.



وفي 17 حزيران الفائت، أفاد مدير مكتب شؤون الجولان في مجلس الوزراء مدحت الصالح، بأن شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي أخطرت أصحاب الأراضي بعزمهما على استلامها للبدء بإقامة مشروع المراوح، فيما أعلن فيما بعد أهالي الجولان المحتل أنهم مستعدون لفتح حرب مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي في حال أقدم على مشروع إنشاء 25 مروحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ضمن الأراضي الزراعية في الأراضي المحتلة، ليتم فيما بعد إحراق مروحتين لإنتاج الطاقة الكهربائية أقامهما الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل الأولى تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين يورو والثانية تم إحراق نصفها وتصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو.