الكهرباء: وضع مركزي تحويل في الخدمة بالزبداني

نفذت ورش كهرباء ريف دمشق تبديل مركزي تحويل للكهرباء اذ تم تبديل مركز تحويل كهربائي في ساحة الكورنيش بمدينة الزبداني بمركز تحويل أكبر تصل استطاعته إلى 630 كيلو فولط أمبير بدلاً من السابق الذي كان باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير ، علما أن المركز الجديد سيخدّم ( الحي الغربي و شارع بردى و حي الجسر ).



كما عملت الورش على تبديل مركز تحويل الشلاح الكهربائي بمركز جديد كليآ باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بعد تعطل مركز التحويل القديم و خروجه عن الخدمة بإستطاعة 200 كيلو فولط أمبير الذي يخدّم حي الشلاح و المحطة و طريق سرغايا.







تشرين