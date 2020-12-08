روحاني: العلاقات بين طهران ودمشق مستمرة بقوة
المقداد وخاجي يعبران عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين
المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا
كلمة الرئيس بشار الأسد أمام علماء الدين في جامع العثمان بدمشق.
أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)
مقتل 5 مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف دير الزور
معدات عسكرية ولوجستية إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية بريف الحسكة
جيفري يعترف بأن هدف قوات الاحتلال الأمريكي منع الدولة السورية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها
المقداد في زيارة رسمية لإيران يجري خلالها محادثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية
ضمن هذا الشرط.. إعفاء الفقراء السوريين من تصريف الـ 100 دولار للراغبين بالدخول إلى سورية
الحسكة.. مليون شخص بلا ماء ولا كهرباء
الجيش يعزز انتشاره على خطوط الاشتباك استعداداً لأي عمل عسكري بالقرب من طريق M4
قصف تركي على قرى في ريف الحسكة الشمالي
قصف تركي يستهدف منازل المدنيين في ريف الرقة
الجولة الرابعة من محادثات جنيف تُختتم بتحديد موعد للجولة الخامسة

الكهرباء: وضع مركزي تحويل في الخدمة بالزبداني

نفذت ورش كهرباء ريف دمشق تبديل مركزي تحويل للكهرباء اذ تم تبديل مركز تحويل كهربائي  في ساحة الكورنيش بمدينة الزبداني بمركز تحويل أكبر تصل استطاعته إلى 630 كيلو فولط أمبير بدلاً من السابق الذي كان باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير ، علما أن  المركز الجديد سيخدّم ( الحي الغربي و شارع بردى و حي الجسر ).

كما عملت الورش على  تبديل مركز تحويل الشلاح الكهربائي بمركز جديد كليآ باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بعد تعطل مركز التحويل القديم و خروجه عن الخدمة بإستطاعة 200 كيلو فولط أمبير الذي يخدّم حي الشلاح و المحطة و طريق سرغايا.

 


تشرين