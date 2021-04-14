الكهرباء تكشف عن وجود تعاقدات مع “الدول الصديقة”

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل، عن وجود تعاقدات مع “الدول الصديقة” لتأمين قطع التبديل للمحطات والمستلزمات التي تنقص سوريا بسبب الحصار الاقتصادي عليها، منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.



ونقل موقع “الاقتصادي” أن الزامل أكد وجود مفاوضات مع الدول الصديقة في مجال بناء الطاقة، والجديد هو التفاوض على محطة ريحية في سوريا، وتوسيع العديد من منشآت الطاقة لزيادة كميات الإنتاج، والعمل على تأمين الطاقات البديلة إضافةً لمصادر الطاقة الأساسية الموجودة.



ولفت وزير الكهرباء إلى أن سوريا دخلت في مرحلة جديدة وهي الطاقات البديلة، مبيّناً وجود تشريعات تفتح المجال أمام المستثمرين ليدخلوا قطاع الطاقة المتجددة، ثم يتم بيع الكهرباء المولدة منها إما للصناعيين أو إلى محطات التوليد.



وأشار الزامل إلى أن كل كيلو كهرباء يكلّف نحو 150 ليرة سورية، بينما يُباع للمواطن بـ 14 ليرة فقط، والوزارة تشتري الكهرباء من المستثمرين بذات المبالغ مضافاً إليها أرباح تعادل 10%، معتبراً الاستثمار في قطاع الطاقة رابح ويأتي بعائد كبير على أصحابه.



ويبلغ إنتاج سوريا من الكهرباء يومياً 2700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء غسان الزامل.



ووافقت الحكومة بنهاية تشرين الأول 2019 على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.