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الكشف عن خطر مسكن الآلام الشعبي الباراسيتامول

يمكن أن تسبب جرعة زائدة صغيرة من الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، ردود فعل جــانبية مزعجة. كتبت صحيفة “إكسبرس” عــن هذا، بالرجوع إلى بيانات من دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا.

الأعراض الأكثر شيوعًا لجرعة زائدة هي الغثيان والقيء، وتحدث عادة في غضون ساعات من تناول جرعة سامة للكبد، والتي بدورها يمكن أن تسبب تلف الكبد.

 إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من الدواء إلى النعاس واليرقان والألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

في وقت سابق، وصف أطباء من جامعة نافارا الإسبانية الباراسيتامول بأنه دواء مثالي لعلاج الآلام الخفيفة إلى المتوسطة المصاحبة للحمى، مثل الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.