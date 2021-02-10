القيادة المركزية الأمريكية: تنظيم “داعش” في سوريا والعراق سيستمر على شكل تمرد

حذّر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، من خطر عودة تنظيم “داعش” إلى سوريا، معتبراً أنه يشكل خطراً على الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال كينزي في كلمة ألقاها في مركز أبحاث، مقره واشنطن: “تنظيم داعش سيستمر على شكل تمرد، وسيحاول تجديد نفسه في الشرق الأوسط وخارجه، وتطوير أهدافه”.



وأكد على “ضرورة استمرار اليقظة، وتعزيز التعاون، ودعم الشركاء المحليين لهزيمة داعش، ومنع انتعاش أفكاره المتطرفة”.



كما حذر المسؤول العسكري من “ظهور جيل جديد من الموالين للتنظيم من خلال انتشار أفكاره وسط المعتقلين في المعسكرات التي لا تشرف عليها الولايات المتحدة في سوريا والعراق”.



وقال ماكينزي: “هناك حوالي 10 آلاف من مقاتلي داعش في معسكرات الاعتقال، بينهم 2000 من الأجانب”.



وأضاف: “هناك إمكانية للهروب من تلك المعسكرات، التي لا تشرف عليها الولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يعيد نشاط داعش”، في إشارة إلى منشآت تديرها “قسد”، التي يسيطر عليها تنظيم “بي كا كا/ي ب ك” الإرهابي.



وأكد أن “الظروف في مخيم الهول، شمالي سوريا صعبة للغاية وخطيرة، حيث يحتجز حوالي 62 ألفا هناك، معظمهم من النساء والأطفال”.



وأعرب ماكينزي عن قلقه إزاء “الأوضاع الصعبة التي تشهدها تلك المخيمات، والتي قد تزيد من احتمالية تفشي فيروس كورونا أو الكوليرا، وبالتالي خسارة الأرواح، لكن الخطر الأكبر هو أدلجة الموجودين في هذه المعسكرات”.



يشار إلى أن أكثر المناطق التي يتم التحذير فيها من عودة تنظيم “داعش” هو مخيم الهول في ريف الحسكة الشمالي الذي أنشأته وتشرف عليه “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” بالتعاون مع القوات الأمريكية، حيث سبق أن حذّرت مصادر في الاستخبارات العراقية وتقارير للأمم المتحدة من أن هذا المخيم بمثابة قنبلة موقوتة.