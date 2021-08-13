القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 13 مسلحاً في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم أمس الخميس أنها "واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 عنصراً تكفيرياً."



ولفتت إلى أن "المواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل وإصابة 9 جنود من القوات المسلحة"، موضحة أنه "استكمالاً لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية".



وأشارت إلى أنها "ضبطت أيضاً عدداً من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة ومنظاري ميدان ومبالغ مالية من مختلف العملات".



ومطلع الشهر الجاري، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بياناً أعلنت فيه مقتل 89 مسلحاً في شمال سيناء.



وتأتي هذه العمليات بحسب البيان، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حيث نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوّات حرس الحدود في "توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية".



وفي أيار/مايو 2020، نفّذت القوات المسلحة المصرية عمليات برية وجوية لاستهداف المسلحين والتكفيريين ومعداتهم اللوجستية في سيناء، استمرّت على مدار شهرٍ كامل.