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القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي يوم أمس كميات جديدة من القمح والنفط عبر 38 شاحنة وصهريجاً وأخرجتها عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وذكرت مراسلة وكالة سانا للانباء في الحسكة نقلاً عن مصادر محلية من قرية السويدية أن “رتلاً من 38 شاحنة وصهريجاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي محملاً بالقمح والنفط المسروق من منطقة الجزيرة خرج من معبر الوليد غير الشرعي ظهر يوم أمس إلى شمال العراق بعد تأمين وصوله وحمايته من قبل مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) المرتبطة بالمشروع الأمريكي في المنطقة”.

 ولتعزيز قواعدها لضمان سرقة خيرات منطقة الجزيرة والتحكم بثرواتها أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أول أمس رتلاً من 10 ناقلات محملة بعربات عسكرية نوع “همر” من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجهت إلى منطقة رميلان بريف الحسكة.