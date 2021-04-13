القوات الأمريكية تنقل 60 "داعشيا" من الحسكة لدمجهم في "جيش العشائر"

نقلت "القوات الأمريكية نقلت العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" من السجون التي تسيطر عليها قوات "قسد" في محافظة الحسكة، إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.





وقالت مصادر أهلية، إن "طائرتين مروحيتين مخصصتين لنقل الأفراد لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقهما مروحية نوع أباتشي، نقلت 60 إرهابيا من تنظيم داعش إلى حقل العمر النفطي من سجون مدينة الحسكة بالتنسيق مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".



وجاء "نقل هؤلاء الإرهابيين بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي لدمجهم فيما يسمى جيش العشائر، الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي، أحمد الخبيل، الملقب بأبو خولة".



المصدر: "سانا"