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القضاءالعسكري يصدر حكم الإعدام على مرتكبي الاغتصاب الجماعي في طرطوس

بدأت القصة عندما أقدم عدد من الشبان على سرقة منزل المواطن "ب" في طرطوس بعد أن انتحلوا صفة أمنية للدخول إلى المنزل بحجة تفتيشه فقاموا بتكبيله وزوجته وابنتيه وتكميم أفواههم بلاصق وسلبهم أموالهم ومصاغهم الذهبي وجوالاتهم ثم اصطحبوا الفتاتين إلى غرفة أخرى وقاموا بإغتصابهن بالتناوب على مسمع والديهما في الغرفة المجاورة دون أن يستطيعوا الخلاص منهم وبعد أن انتهوا من فعلتهم قاموا بالفرار وتركهم مكبلين حتى قام الجوار بتفقدهم ومساعدتهم. 

وبالمتابعة والتحري وسؤال أصحاب المنزل عنهم أكدوا أنهم لم يكونوا ملثمين وقاموا بوصفهم  وبعرض صور أصحاب السوابق تم التعرف عليهم من قبلهم وإلقاء القبض عليهم وهم المدعو " غ، د" " ر، د" " م ،ا "  ليعترفوا بأنهم قاموا بمراقبة منزل المدعو "ب" والاتفاق فيما بينهم على سرقته حيث قاموا بانتحال صفة أمنية لسهولة دخولهم للمنزل و سرقة كل ما لديهم من أموال وجوالات وأنهم كانوا على علم بوجود فتاتين لديه وعند مشاهدتهم لهن قاموا باصطحابهن للغرفة المجاورة بعد تكبيلهن والتناوب على اغتصابهن وبعد ذلك قاموا بالفرار من المنزل 

تمت إحالتهم للقضاء العسكري حيث أصدرت المحكمة العسكرية حكمها العادل بحقهم وهو الإعدام لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم ولتكون كلمة الحق وسيف العدالة على رقابهم