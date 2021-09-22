القضاء العسكري ينفذ 8 أحكام إعدام

نفذ القضاء العسكري مجموعة أحكام إعدام بحق مرتكبي عدة جرائم في كل من دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس وحماة.



والجرائم التي تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبيها هي:



-الجريمة المرتكبة في مخلة دف الشوك بمحافظة دمشق والتي أقدم فيها الأب (أ.ب) وزوجته المدعوة (غ.ق) على قتل أطفالهم الثلاثة بعد عدة محاولات من الأب لتسميم أطفاله إلا أنه لم ينجح في تسميمهم فقام بخنقهم حتى الموت.



-الجريمة المرتكبة في محلة كفرسوسة في محافظة دمشق والتي أقدم فيها كل من (ع.س) و (م.ط.أ) على قتل المسنين (ع.ع ) وزوجته بعد الدخول لمنزلهما وخنقهما بواسطة حبل وسرقة أموالهما.



-الجريمة المرتكبة في ضاحية قدسيا في ريف دمشق والتي أقدم فيها (أ.م ) على قتل مدير مكتب شركة الهرم تسهيلاً للسلب.



-الجريمة المرتكبة في محلة النبعة في منطقة بلودان في ريف دمشق والذي أقدم فيها (ه.ص) على قتل المدعوة (ج.ه) ومن محل السمانة العائد لها بقصد سلبها وبضربها بعبوة زجاجية على رأسها.



-الجريمة المرتكبة في محافظة طرطوس والتي أقدم فيها (غ.د) و (ر.د) على الاغتصاب الجماعي بعد الدخول إلى منزل (م.ه) مدعيان أنهما دورية أمنية وسلبهما ما بحوزتهم بعد اغتصاب الأطفال الحدث.



-الجريمة المرتكبة في محافظة حماة في قرية دير شميل والتي أقدم فيها (ع.ح) على قتل المدعو (ن.ف) بإطلاق النار عليه وسلبه سيارته بعد حرق جثته.



-الجريمة المرتكبة في محلة السلمية بمحافظة حماة والتي أقدم فيها (ح.ح) على قتل المدعوة (ض.خ) وسلبها مصاغها الذهبي.



-الجريمة المرتكبة بمحافظة طرطوس حيث أقدم كل من( ح ع) و( م ع ) على قتل (أ.ح) وسرقة منزله.