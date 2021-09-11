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القدرات العسكرية لـ كوريا الشمالية

تمتلك كوريا الشمالية جيشاً قوياً يحتل المرتبة رقم 28 بين أقوى 140 جيشا في العالم، حيث يصل عدد سكان كوريا الشمالية إلى نحو 25.6 مليون نسمة، بينهم نحو 13 مليون قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يصلح للخدمة العسكرية نحو 10.2 مليون شخص.

ويصل إلى سن التجنيد سنوياً 418.2 ألف شخص، ويصل إجمالي قواتها العسكرية إلى 7.9 مليون شخص بينهم 600 ألف فرد يمثلون قوة احتياطية.

تمتلك القوات الجوية الكورية الشمالية 946 طائرة حربية، بينها 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري واحدة، و169 طائرة تدريب و204 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.ويمتلك جيش كوريا الشمالية 6 آلاف و145 دبابة و10 آلاف مدرعة و900 مدفع ذاتي الحركة و250 مدفع ميداني و1500 راجمة صواريخ.

ولدى كوريا الشمالية ثالث أضخم أسطول حربي في العالم يضم 492 وحدة بحرية، بينها 9 فرقاطات و250 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية، بالإضافة لـ 36 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة لقوة الغواصات التي تمتلكها كل دولة في العالم.

وتمتلك كوريا الشمالية أسطول تجاري يضم 264 سفينة، كما يوجد بها 7 موانئ رئيسية وشبكة طرق يتجاوز طولها 25 ألف كيلومترا، وشبكة سكك حديدية طولها نحو 5240 كيلومترا، ولديها 82 مطار.

تصنف كوريا الشمالية ضمن الدول النووية التي لا تعترف بامتلاك قنابل نووية، رغم أنها تمتلك عشرات القنابل النووية، وفقا لتقديرات عالمية، وتطور صواريخ باليستية بعيدة المدى محلياً، وهو ما يمكنها من تنفيذ قصف نووي للعديد من الأهداف حول العالم باستخدام تلك الصواريخ.