القبض على 4 أشخاص من مروجي المخدرات بدمشق

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من توقيف أربعة أشخاص أثناء قيامهم بنقل كمية من مادة الحشيش المخدر لترويجها في محافظتي دمشق وريف دمشق، حيث كانوا يستقلون سيارة خاصة نوع ( ميتسوبيشي )، وضبط بحوزتهم كمية اثنان كيلوغرام وأربعمائة غرام من مادة الحشيش المخدر و/500/ حبة كبتاغون مخدر، و/10/ حبات نوع ترامادول مخدر، وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة ونقلها وترويجها وتعاطي مادتي الحشيش والحبوب المخدرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين.



ضبط بحوزة أحدهم بطاقة شخصية باسم شخص آخر واعترف أنه عثر عليها في محلة (الشعلان ) وكان يستخدمها في تنقلاته كونه مطلوب بعدة إذاعات بحث.



تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .