القبض على 14 شخص من تجار و مروجي ومتعاطي المخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على 14 شخص بجرائم مخدرات في دمشق، كما تمت مصادرة أكثر من 9.5 كغ من مادة الحشيش المخدر.



وبحسب موقع وزارة الداخلية “تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على (14) شخص من تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة خلال الفترة الواقعة ما بين 2021/2/21م ولغاية 2021/3/6م”.



وقالت الوزارة “بلغت كمية المواد المخدرة المصادرة منهم أكثر من تسعة كيلوغرامات ونصف من مادة الحشيش المخدر، وكمية /498/ حبة مخدرة من نوعي ( كبتاغون وبيوغابلين)”.



وتابعت الوزارة “تم توقيف (6) أشخاص أثناء اجتماعهم في أحد المنازل بقصد شراء وتعاطي المواد المخدرة في محلة (مخيم أبو نوري)، ومصادرة كمية اثنان كيلو وخمسمائة وأربعون غرام من مادة الحشيش المخدر و/ 48/ حبة مخدرة من نوعي (كبتاغون وبيوغابلين ) وميزان الكتروني”.



وأشارت الوزارة إلى أنه “تم توقيف ثلاثة أشخاص في محلة (ركن الدين) أثناء حيازتهم وترويجهم كمية اثنان كيلو وخمسمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، ومصادرة ميزان الكتروني، ومسدس حربي غير مرخص من منزل أحد المقبوض عليهم”.



كما تم بحسب الوزارة “توقيف شخص في محلة (صحنايا) يقوم بترويج وتوزيع مادتي الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة ومصادرة كمية اثنان كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، و/450/ حبة مخدرة نوع كبتاغون”.



كذلك “توقيف شخصين في محلة (جرمانا) أثناء حيازتهما وترويجهما كمية كيلو وثلاثمائة وخمس وثلاثون غرام من مادة الحشيش المخدر. وتوقيف أحد الأشخاص أثناء حيازته كمية كيلو ومائتي غرام من مادة الحشيش المخدر”.

وعلاوة على ذلك تم “توقيف شخص في محلة (اتوتستراد المزة) كان يحمل كيس أسود حيث تم الاشتباه به وحاول الفرار، وتبين أن الكيس يحتوي كمية من مادة الحشيش المخدر” بحسب موقع وزارة الداخلية.



يذكر أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم جميعاً إلى القضاء المختص، ومازالت دوريات فرع مكافحة المخدرات في دمشق مستمرة في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة لكشف كل من يثبت تورطه بهذه الآفة وتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.