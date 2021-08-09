القبض على “رجل دين مبارك” يحتال على النساء في دمشق

ألقى قسم شرطة القصاع في دمشق القبض على رجل يمتهن السحر والشعوذة ويدعي “إخراج الجن وفك السحر” من خلال الاحتيال على النساء.



ونشرت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية تفاصيل القبض على المشعوذ مبينة أنه يتعاون مع امرأة في للاحتيال على النساء وسرقة أموالهن.



وعن تفاصيل العملية، أوضحت “الداخلية” أنه ادعت إلى قسم شرطة القصاع المدعوة (م . د) بإقدام شخص يدعى (ع . ز) على سرقة خاتم ذهب ومبلغ مالي بعد الحضور إلى منزلها بقصد فك السحر والشعوذة وعلى أنه رجل دين ومبارك.



حيث قام بإيهامها بأنه زرع الخاتم ضمن حديقة المنزل لتحضير الجن لفك السحر عنها وغافلها وسرق الخاتم والمبلغ المالي.



وبعد نصب الكمين واستدراج المدعو (ع . ز) لفك السحر لامرأة ثانية تمكن عناصر القسم من إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه بالتعاون مع امرأة متوارية تقوم بمساعدته وتروج اسمه لدى النساء ليكونوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال تم استرداد الخاتم والمبلغ المالي وتم تقديمه للقضاء.