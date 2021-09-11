القبض على نصاب بعد استدراجه إلى أحد مطاعم مشروع دمر

ادعى أحد المواطنين إلى شرطة ناحية ببيلا في ريف دمشق بإقدام شخص يدعى (ع. ق) بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ وقدره / 75.000.000/ خمسة وسبعين مليون ليرة سورية، بعد اتفاقه معه على شراء مواشي (أغنام) حيث أوهمه المشكو منه بقدرته على شراء المواشي بأسعار أقل من سعر السوق وطلب منه مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة سورية لشرائها، وبعد قبض المبلغ في أحد المطاعم غافله وقام بمغادرة المطعم من الباب الخلفي ولاذ بالهروب إلى مكان مجهول .



ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات توصلت شرطة ناحية ببيلا لمعلومات حول علاقة المشتبه به بإحدى الفتيات والتي تلتقي به بشكل مستمر في أحد المطاعم في محلة( مشروع دمر) ، وبكمين محكم تم استدراجه إلى إحدى غرف المطعم كي لا يتم إثارة الذعر والخوف لرواد المطعم ، وبعدها تم إلقاء القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على النصب والاحتيال على الشاكي بمبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة سورية وقيامه بشراء اونصات ذهبية عيار ( ٢٤ ) .



تم استرداد مبلغ مالي وقدره خمسة ملايين ليرة سورية، وسبعة اونصات ذهبية ، وسيتم تقدم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً .