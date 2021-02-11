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القبض على نصاب امتهن تقديم الامتحانات الجامعية نيابةً عن الطلاب

أثناء قيام إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بأداء المهام المكلفة بها لحفظ الأمن والنظام أثناء قيام الطلاب الجامعيين بتقديم الامتحانات الجامعية وبعد ورود معلومات إليها بقيام شخص بالغش الامتحاني والتزوير.

ومن خلال المتابعة والتحري قامت بتوقيف المذكور وتبين أنه يدعى ( أحمد . ع) مواليد ١٩٩٣، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تقديم الامتحانات نيابةً عن عدة طلاب جامعيين عن طريق الغش والتزوير حيث يقوم بوضع صورته الشخصية على بطاقات الطلاب المتعاملين معه مقابل المنفعة المادية .

واعترف بارتكابه العديد من عمليات النصب والاحتيال على بعض الطلاب في جامعة تشرين ( كلية الحقوق) بحجة مساعدتهم بالنجاح بموادهم الامتحانية ثم يتهرب منهم عقب قبضه مبالغ مالية منهم تقدر قيمتها بملايين الليرات السورية.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وتم تقديمه إلى القضاء المختص.