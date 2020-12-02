ألقى قسم شرطة القدم بدمشق القبض على نشالين اثنين بالجرم المشهود في نهر عيشة بدمشق.



وبينت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على “الفيسبوك” أن “دورية من قسم شرطة القدم ألقت القبض بالجرم المشهود على المدعو (مهاب .خ) أثناء إقدامه على نشل مبلغ مالي من أحد المواطنين في نهر عيشة”.



و تابعت الوزارة “وعثر بحوزته على عدد من حبوب الكبتاغون المخدرة، وجرعة من مادة الهيروئين المخدر، وعلى مبلغ مالي وقدره مائة وخمسون ألف ليرة سورية، وجهاز جوال نوع سامسونغ J6”.



وأشارت الوزارة إلى أنه”اعترف بإقدامه على نشل المواطن المذكور، ونشل المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته مع الجوال، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة”.



وقيامه بالاشتراك مع أشخاص متوارين على تشكيل عصابة تمتهن سرقة ونشل المبالغ المالية والجوالات من المواطنين وسرقة الدراجات النارية من عدة أماكن في محافظة دمشق وريفها”.



وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة أن” دورية من قسم شرطة القدم في نهر عيشة ألقت القبض على امرأة تدعى (فريدة . س ) أثناء قيامها بنشل حقيبة من مواطنة مستغلة الازدحام الحاصل على باب ميكروسرفيس”.



وعثر بحقها على نشرتين شرطيتين بجرم النشل تتضمن الأولى حبسها لمدة سنة مع الغرامة والثانية حبسها لمدة ثلاثة أشهر مع الغرامة.



يشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين وسيتم تقديم كل منهما إلى القضاء المختص.