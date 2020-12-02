وزير النفط: قريباً سوريا لن تحتاج لاستيراد أي مشتقات نفطية
ريف حلب.. إصابة مرتزقة الاحتلال التركي إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم
منظمات أمريكية تطالب بايدن بوقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن
الاحتلال التركي يُنشئ نقطة مراقبة جديدة في محيط جبل الزاوية المطل على طريق M4
تصعيد تركي ضدّ «قسد»: محاولة توسّع في شرقي الفرات
بدء جولة جديدة من محادثات جنيف لمناقشة الدستور
تركيا تستعد للسيطرة على مدينة عين عيسى شمال الرقة
مسلحون ينقلون عددا من أسطوانات الكلور في ريف إدلب ضمن شحنة أدوية
جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب
روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة
استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في بادية تدمر
270 عائلة سورية غادرت خشية الأعمال الانتقامية في بشرّي اللبنانية
جولة جديدة من المفاوضات السورية تنطلق الإثنين في جنيف
إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة
“نيويورك تايمز”: “إسرائيل” وراء عملية اغتيال العالم الإيراني

القبض على نشالين اثنين بالجرم المشهود في نهر عيشة بدمشق

ألقى قسم شرطة القدم بدمشق القبض على نشالين اثنين بالجرم المشهود في نهر عيشة بدمشق.

وبينت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على “الفيسبوك” أن “دورية من قسم شرطة القدم ألقت القبض بالجرم المشهود على المدعو (مهاب .خ) أثناء إقدامه على نشل مبلغ مالي من أحد المواطنين في نهر عيشة”.

و تابعت الوزارة “وعثر بحوزته على عدد من حبوب الكبتاغون المخدرة، وجرعة من مادة الهيروئين المخدر، وعلى مبلغ مالي وقدره مائة وخمسون ألف ليرة سورية، وجهاز جوال نوع سامسونغ J6”.

وأشارت الوزارة إلى أنه”اعترف بإقدامه على نشل المواطن المذكور، ونشل المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته مع الجوال، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة”.

وقيامه بالاشتراك مع أشخاص متوارين على تشكيل عصابة تمتهن سرقة ونشل المبالغ المالية والجوالات من المواطنين وسرقة الدراجات النارية من عدة أماكن في محافظة دمشق وريفها”.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة أن” دورية من قسم شرطة القدم في نهر عيشة ألقت القبض على امرأة تدعى (فريدة . س ) أثناء قيامها بنشل حقيبة من مواطنة مستغلة الازدحام الحاصل على باب ميكروسرفيس”.

وعثر بحقها على نشرتين شرطيتين بجرم النشل تتضمن الأولى حبسها لمدة سنة مع الغرامة والثانية حبسها لمدة ثلاثة أشهر مع الغرامة.

يشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين وسيتم تقديم كل منهما إلى القضاء المختص.