القبض على نشالي أجهزة خلوية في المواقف العامة بدمشق

ألقى قسم شرطة القصاع في دمشق القبض على عدة أشخاص بينهم فتاتين أثناء قيامهم بنشل الأجهزة الخيلوية من المواطنين على مواقف النقل العامةوأوضحت وزارة الداخلية عبى صفحتها على “الفيسبوك” أنه في إطار الجهود التي تبذلها أقسام الشرطة في مكافحة الجريمة وأثناء قيام دورية من قسم شرطة القصاع في دمشق بالمراقبة لمواقف النقل العامة تم الاشتباه بشخصين وهما المدعوان (ط . ب) و(و . م) وهما من أرباب السوابق حيث لوحظ وجود سيارة خاصة بحوزتهما نوعها ( هونداي ) لون أبيض تم ركنها على مسافة بعيدة تعود ملكيتها للمدعو (ع . م) ، يقومان باستخدام تلك السيارة لوضع المسروقات فيها برفقة شخص آخر، تم إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة وبتفتيش السيارة المذكورة عثر فيها على أربعة أجهزة خليوية مسروقة، ومبلغ مالي قدره (450) أربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية ،وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بنشل الأجهزة الخليوية من المواطنين على مواقف النقل العامة وتم حجز السيارة المذكورة وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.



وفي نفس السياق تمكن قسم شرطة القصاع من إلقاء القبض على فتاتين وهما المدعوة (هـ.أ) وشقيقتها (ف.أ) الملقبة ب ( لينا ) ، وضبط بحوزتهما حقيبة جلدية ضمنها ( دفتر خدمة علم وبطاقة مهندس وتأجيل خدمة علم ومبلغ مالي) عائدين لمواطن يدعى (ا. م ) والذي سبق وأن ادعى بنشله هذه الوثائق على أحد مواقف النقل العامة، كما عثر أيضاً على مبلغ مالي وقدره / 150.000/ مائة وخمسين ألف ليرة سورية وجهاز جوال نوع ( شاومي) ومحبس دهب عيار 21، وبالتحقيق معهما اعترفتا بقيامهما بنشل الأجهزة الخليوية والأغراض الشخصية من المواطنين.



سلمت المسروقات إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء أصولاً