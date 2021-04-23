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القبض على مطلوبين بجرائم قتل ورمي قنابل يدوية

تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من إلقاء القبض على المدعو (راني - ق) مواليد ١٩٨٣، رغم محاولته ممانعة الدورية برمي قنبلة يدوية مرتين تمت السيطرة عليه ومصادرتها مع حبوب كبتاغون مخدرة، وتبين أنه من أرباب السوابق ويوجد بحقه عدة إذاعات بحث ونشرات شرطية بجرائم (استخدام جوال مسروق - فرار من الخدمة العسكرية - ممانعة دورية بفتح قنبلة - سب وشتم دوريات أمنية - تعاطي مواد مخدرة وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه).

وفي سياق آخر تمكن الفرع أيضاً من إلقاء القبض على المدعو (حسام - ا) مواليد ١٩٩١ بريف منطقة الحفة على متن دراجته النارية المهربة تم مصادرتها ، وتبين أنه مطلوب لقيادة شرطة محافظة حماه بجرم سرقة وقتل ويوجد بحقه نشرات شرطية سجن لمدة عشر سنوات بجرم القتل قصداً والتخلف عن الخدمة الاحتياطية واعترف بما نسب إليه وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً.