القبض على مطلوب مختبىء ضمن مغارة في ريف اللاذقية

تمكن مركز الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على مطلوب مختبئ ضمن مغارة في قرية برج إسلام وهو المدعو (عثمان. ب) حيث كان يحمل حقيبة على ظهره عثر فيها على أدوات سرقة وهي ( قارص ومقص حديديان )، وتبين أنه يوجد بحقه عدة إذاعات بحث ونشرات شرطية بجرائم مختلفة منها السرقة والمخدرات وتهريب سلاح.



وبتحري المغارة المذكورة عثر فيها على الكثير من المسروقات منها { أدوات زراعية ــ شاشات تلفاز ــ أسطوانات غاز ــ بطاريات ــ مقص حديد جلخ ــ أكبال وأسلاك كهربائية ـــ غازات منزلية والكثير من الأدوات الكهربائية والصناعية والزراعية....... } تم مصادرتها جميعها، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بجميع إذاعات البحث وقيامه بسرقة محتويات عشرات المنازل في قرية برج إسلام بعد خلع وكسر الأبواب والنوافذ، وبدلالته تم إعادة جميع المسروقات إلى أصحابها أصولاً وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.