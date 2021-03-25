القبض على مطلوب لأكثر من 20 جريمة حكمه عليه بالسجن لـ15 عام

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على شخص مطلوب بأكثر من 20 جريمة وصفت بالخطيرة.



بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة حول تواجد مطلوب في قرية كفراع يدعى (فيصل. م) يوجد بحقه أكثر من 20 طلب بجرائم خطيرة”.



والجرائم هي حيازة الأسلحة الحربية ونقل وتهريب الذخيرة الحربية والاتجار فيها، بيع السيارات المسلوبة والمهربة والمسروقة والاتجار فيها، شراء حشيش مخدر وقطع أثرية، شراء سيارات مسلوبة ومهربة”.



كما يوجد بحقه إذاعة بحث بجرم خطف وسلب وحكم بالسجن لمدة 15 سنة بجرم الاتجار بالذخيرة الحربية”.



ومن خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة وبكمين محكم تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض عليه رغم محاولته ممانعة الدورية، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة”.



يشار إلى أنه “تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه