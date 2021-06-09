القبض على مطلوب خطير بـ جرائم خطف في جبلة

ألقى قسم شرطة جبلة الخارجي في اللاذقية القبض على مطلوب خطير بجرائم خطف ومحكوم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمرتكب لعدد من الجرائم.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إنه ونتيجة للمتابعة ومن خلال ملاحقة المطلوبين وأرباب السوابق، تمكن قسم شرطة جبلة الخارجي في اللاذقية من إلقاء القبض على شخص في مدينة جبلة يدعى ( وليم . ع ) مواليد ١٩٨٦، وهو مطلوب بعشرات الطلبات وإذاعات البحث والنشرات الشرطية منها حكم قضائي عليه بالسجن والأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابه العديد من جرائم الخطف بقصد طلب فديات مالية وانتحال صفات أمنية وتشكيل عصابة خطف.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء أصولاً.

المصدر : وزارة الداخلية