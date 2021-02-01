القبض على مطلوب بجرائم قتل وانتحال صفة أمنية في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على مطلوب بجرائم سلب وخطف وسرقة وانتحال صفة أمنية. وقالت وزارة الداخلية عبر منشور على صفحتها الرسمية: “نتيجة البحث المستمر عن المطلوبين ومرتكبي الجرائم حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة تم القاء القبض على المطلوب من خلال المراقبة والمتابعة، وبكمين محكم “.



وأضافت: “بالتحقيق مع المطلوب، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، على ارتكاب عدة عمليات سلب وسرقة وخطف منتحلاً صفة أمنية”.



يذكر أن التحقيقات ما زالت مستمرة معه لكشف باقي شركائه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولا، بحسب الوزارة.