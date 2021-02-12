القبض على مزوري أختام رسمية بريف دمشق

وردت معلومات إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام أشخاص مجهولين بتزوير وكالات عامة ممهورة بأختام وتواقيع مزورة منسوبة إلى وزارات وجهات رسمية.



ومن خلال المتابعة والتحري تمكنت إدارة الأمن الجنائي من كشف الفاعلين وقامت بإلقاء القبض



على شخصين هما المدعوان (احسان فالح . د) و (عبد الوهاب . خ) وضبطت بحوزتهما عدة وكالات عامة مزورة، وبالتحقيق مع الأول اعترف بإقدامه على تزوير عدة وكالات عامة عراقية بواسطة أختام مزورة يقوم بإخفائها ضمن منزله في ريف دمشق، تم تحري المنزل أصولاً وضبط فيه ستة أختام مزورة منسوبة لجهات رسمية، وأكثر من عشرين وكالة واخراجات قيد مزورة ، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يمتهن تزوير الوكالات العامة الخارجية ويستخدمها في نقل ملكية العقارات المراد تزويرها، وقيامه بتزوير عدة وثائق عراقية ونقل ملكيات عقارات منها بيع منزل منذ حوالي العام بموجب وكالة مزورة بمبلغ خمسين مليون ليرة سورية وبالتحقيق مع الثاني اعترف أنه كان يقوم بمرافقة المقبوض عليه احسان ويعمل معه ببيع العقارات بطريقة التزوير.



مازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.