القبض على مروجي مخدرات بدمشق وريفها ومصادرة 12 كيلوغراماً من مادة الحشيش

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ألقى القبض على مروجي مخدرات وصادر 12 كيلوغراما من مادة الحشيش و230 حبة كبتاغون مخدرة.



وبينت وزارة الداخلية أن معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة في محافظة دمشق وريفها.



ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه من خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على شخص في محلة معربا كان يستقل سيارة نوع فورد فوكس وضبط بحوزته كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر معدة للبيع والترويج وتمت مصادرتها وحجز السيارة المذكورة.



كما قام فرع مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على شخص آخر وبتفتيش سيارته عثر على كمية من مادتي الحشيش والهيروئين المخدرتين ومادة الكريستال وميزان الكتروني وبالتحقيق معه تبين أن شخصا آخر قام بوضع المواد المخدرة له في السيارة بالتنسيق مع صديقته بقصد إلحاق الضرر به والتخلص منه لوجود خلافات بينهم وبدلالته تم إلقاء القبض على عدة أشخاص يقومون بالتعاطي وترويج المواد المخدرة في مناطق حرستا وزملكا وركن الدين ومصادرة كميات من تلك المواد.



وبلغت كمية المواد المخدرة المصادرة 12 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و230 حبة كبتاغون مخدرة ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.