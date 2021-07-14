القبض على مروج مخدرات ويصادر (12) كغ من مادة الحشيش المخدر بدمشق وريفها

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في محافظتي دمشق وريف دمشق .



تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على الشخص المشتبه به في محلة (صحنايا ) على متن سيارة خاصة نوع ( بيك آب )، وبتفتيش السيارة عثر فيها كمية إثنا عشر كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر



وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها مقابل الحصول على مبالغ مادية.



تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .