القبض على محول أموال بطريقة غير قانونية بحمص ومصادرة مبالغ كبيرة

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على شخص يعمل بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادر مبالغ كبيرة كانت بحوزته بالعملة المحلية والأجنبية.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي بحمص حول وجود شبكة تعمل بتصريف العملة الأجنبية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية في حيي (الغوطة والوعر) ويستخدمون سيارة خاصة لذلك.



وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي تمكن من إيقاف السيارة المشتبه بها في شارع الغوطة الرئيسي وتوقيف سائقها المدعو ( محمد طلال. ف ) وبرفقته أولاده كل من (راكان، محمد، ليث،عثمان )، وبتحري السيارة عثر فيها على كيسين كبيرين مملوءين بأكياس سوداء صغيرة بضمنها مبالغ مالية سورية عليها أسماء أشخاص، وبالتحقيق معه اعترف بعمله بتحويل الأموال وبوجود مبالغ مالية كبيرة في منزله في حي الوعر، ولدى تحري منزله ضبط فيه /4/ أكياس كبيرة مملوءة بمبالغ مالية سورية، وآلة الكترونية لعد النقود، وأثناء التفتيش قامت زوجة المقبوض عليه المدعوة ( كريمة. ل) برمي كيس صغير لونه أسود من شرفة المنزل باتجاه الحديقة فتم إحضار الكيس ووجد فيه مبلغ /84/ ألف دولار أمريكي فتم توقيفها ومصادرة المبلغ.



وتم حجز السيارة المذكورة، وبلغ مجموع المبالغ المالية المصادرة /194/ مليون ليرة سورية، ومبلغ /84/ ألف دولار أمريكي.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وتقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.



المصدر : وزارة الداخلية