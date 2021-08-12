من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب
صناعي: هناك هجرة خيالية إلى مصر من الصناعيين لهذه الأسباب

القبض على محول أموال بطريقة غير قانونية بحمص ومصادرة مبالغ كبيرة

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على شخص يعمل بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادر مبالغ كبيرة كانت بحوزته بالعملة المحلية والأجنبية.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي بحمص حول وجود شبكة تعمل بتصريف العملة الأجنبية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية في حيي (الغوطة والوعر) ويستخدمون سيارة خاصة لذلك.

وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي تمكن من إيقاف السيارة المشتبه بها في شارع الغوطة الرئيسي وتوقيف سائقها المدعو ( محمد طلال. ف ) وبرفقته أولاده كل من (راكان، محمد، ليث،عثمان )، وبتحري السيارة عثر فيها على كيسين كبيرين مملوءين بأكياس سوداء صغيرة بضمنها مبالغ مالية سورية عليها أسماء أشخاص، وبالتحقيق معه اعترف بعمله بتحويل الأموال وبوجود مبالغ مالية كبيرة في منزله في حي الوعر، ولدى تحري منزله ضبط فيه /4/ أكياس كبيرة مملوءة بمبالغ مالية سورية، وآلة الكترونية لعد النقود، وأثناء التفتيش قامت زوجة المقبوض عليه المدعوة ( كريمة. ل) برمي كيس صغير لونه أسود من شرفة المنزل باتجاه الحديقة فتم إحضار الكيس ووجد فيه مبلغ /84/ ألف دولار أمريكي فتم توقيفها ومصادرة المبلغ.

وتم حجز السيارة المذكورة، وبلغ مجموع المبالغ المالية المصادرة /194/ مليون ليرة سورية، ومبلغ /84/ ألف دولار أمريكي.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وتقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

 


المصدر : وزارة الداخلية