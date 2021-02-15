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القبض على متعاطي وضبط مواد مسروقة في منزله

تمكن قسم شرطة حي الثورة في دير الزور من إلقاء القبض على المدعو ( م. ك ) وضبط بحوزته بندقية حربية مع ذخيرة وقنابل يدوية وكمية من مادة الحشيش المخدر وبعد تحري منزله تم ضبط مستودع يحتوي على كمية من الأدوات الكهربائية المسروقة ودراجة نارية وأكبال نحاسية ، وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه مادة الحشيش المخدر وترويجها، وأنه يقوم بشراء المواد المسروقة ويخفيها في المستودع المذكور لبيعها في وقت لاحق ، كما اعترف بقيامه بسرقة مادة الحديد من المباني غير المأهولة بالسكان ضمن المدينة بالاشتراك مع أشخاص متوارين ، كما تم إلقاء القبض على مطلوب آخر يدعى ( س. ع ) بجرم ترويج مادة الحشيش المخدر وبتدقيق وضعه تبين وجود إذاعة بحث بحقه بجرم ترويج المخدرات .

تمت مصادرة أدوات السرقة والمسروقات، ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة عن المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.

 



وزارة الداخلية