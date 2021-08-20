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القبض على متسولة في طرطوس ومعها 3 جوالات وحساب بنكي بالدولار و345 ألف ليرة

قام مكتب مكافحة التسول والتشرد بطرطوس مع دورية من قسم السياحة بتوقيف متشردة كانت تنام في الشارع في طرطوس وتتواجد على الممشى عند كازية المدينة

وكانت ترفض المساعدة أو الحديث عن نفسها

حيث عثر معها على مبلغ ٣٤٥ ألف ليرة سورية و٣جوالات ودفتر توفير بمبلغ ١٢١٠٠دولار أمريكي في أحد المصارف بدمشق وهي الآن قيد التحقيق في فرع الأمن الجنائي ويشتبه ان لها صلات مع جهات خارجية.

يرجى الإنتباه والحذر من مثل هذه الحالات والابلاغ عنها للجهات المختصة .