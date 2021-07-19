القبض على لصين ارتكبا عشرات السرقات بريف اللاذقية

نتيجة المتابعة الجدية ومراقبة المشبوهين وأرباب السوابق تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من إلقاء القبض على كل من (محمد – أ) مواليد ١٩٨١، و(علي – م) مواليد ١٩٦٧، وبحقه عدة طلبات وإذاعات بحث مختلفة أحدها جرم الخطف بقصد طلب فدية مالية، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عشرات السرقات بأعوام سابقة بقرى ريف اللاذقية بعدة منازل ومزارع بواسطة الخلع والكسر والتسلق والمغافلة منها (قرية بيوت العتيقة – وادي الجناين – سلورين – الحمي – القبيسية….) وشملت المسروقات (معدات زراعية متنوعة بعد خلع الغرف الزراعية ضمن المزارع، شبكات ري بالتنقيط، غطاسات مياه من الآبار، مضخات مياه، أكبال وأسلاك كهربائية، أسطوانات غاز، أجهزة خليوية، شاشات، غسالات، برادات، مبالغ مالية، ألبسة……. وأشياء أخرى) وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين وتصريف بعض المسروقات بسوق مدينة جبلة وسوق الجمعة باللاذقية وتقاسم ثمنها فيما بينهما ، تم استرداد بعض المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً.