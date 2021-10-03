القبض على قتلة الشاب “رامي ديوب” في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شخصين شاركا في قتل الشاب “رامي ديوب” و إطلاق النار عليه في حي الدعتور في اللاذقية و ذلك بحسب موقع وزارة الداخلية .



وبحسب الموقع، فقد تم إسعاف المغدور الى مشفى تشرين الجامعي من قبل المارة لكنه فارق الحياة بسبب إصابته البليغة.



وبعد التحري و المتابعة تم القاء القبض على أحد المعتدين و يدعى “أسامة _ ي” مواليد 1982 حيث اعترف بإقدامه بالاشتراك مع “خليل- ح ” مواليد 1982 على استدراج المغدور بالقرب من حي الدعتور.



وذكرت الداخلية أن سبب الجريمة هي خلافات بين المغدور و بين المدعو خليل و قيام المغدور بابتزاز إحدى قريبات المقبوض عليه “أسامة” حيث قام “خليل” بإطلاق النار عليه من بندقية حربية و الهروب بعد ذلك .



وتوجهت دوريات الأمن الجنائي لإلقاء القبض على القاتل الذي كان متحصناً ضمن منزله في دمسرخو حيث تم القبض عليه ومصادرة سلاح الجريمة.



و بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على إطلاق النار على المغدور وذلك برفقة “أسامة” و شخصين آخرين، ومازالت التحقيقات جارية لكشف باقي الشركاء و تقديمهم للقضاء.