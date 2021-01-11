القبض على فتاتين ارتكبتا 18حادثة سرقة مصاغ ذهبي من عدة محافظات

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على فتاتين مجهولتين قامتا بسرقة مصاغ ذهبي من محل صاغة في حي عكرمة الجديدة بحمص.



ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها في فيسبوك بيانا قالت فيه إن “صاحب محل مجوهرات ادعى إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بقيام فتاتين مجهولتين بمغافلته وسرقة بلاك ذهبي من محله الكائن في حي عكرمة بحمص”.



وبعد عمليات البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض على الفتاتين، وتبين أنهما تدعيان ( رؤى . م ) و( فداء . ص ) وعثر بحوزتهما على البلاك الذهبي المسروق مع زوج حلق وإبرة بضمنها مادة مخدرة.



وبالتحقيق معهما اعترفتا بارتكابهما / 18/ حادثة سرقة مصاغ ذهبي بطريقة المغافلة من عدة محلات مجوهرات في محافظات ( دمشق وريف دمشق وحمص وحماة )، وبيع المصاغ الذهبي وتقاسم ثمنه فيما بينهما، وإن إبرة المخدر المضبوطة بحوزتهما قامتا بشرائها من صيدلية بمحافظة دمشق بقصد تخدير أحد الأشخاص عن طريق وضعها له ضمن القهوة وسلبه ما بحوزته.



وبتدقيق وضعهما تبين أن إحداهما مطلوبة بجرم سرقة جوال بعد وضع مادة منومه لصاحبه.ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لمعرفة المحلات المسروقة واسترداد المصاغ الذهبي المسروق وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.