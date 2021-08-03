القبض على عصابة سرقت منزلا وأحرقته لإخفاء معالم الجريمة

ألقت شرطة ناحية صحنايا القبض على مجموعة أشخاص أقدموا على سرقة منزل وحرقه بهدف إخفاء معالم السرقة.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن حريقا نشب في منزل بمنطقة صحنايا، وتبين بعد إطفاء الحريق والكشف على الشقة إقدام مجهولين بالدخول إلى المنزل عن طريق الخلع والكسر وسرقة مبلغ ستة وعشرون مليون ل. س وألف دولار أمريكي وسبعمائة غرام ذهب ومسدس ٩ مم مع رخصة.



وبعد السرقة قام السارقون بسكب مادة (المازوت) وإحراق الشقة لطمس معالم الجريمة.



إلا أن شرطة صحنايا وخلال 48 ساعة ألقت القبض على الفاعلين وهم (يحيى . ع ) و( سعيد . ا ) و(ماجد . ف) كما صودر منهم سيارة نوع كيا مستخدمة في السرقة، وبمواجهتهم بالأدلة اعترفوا بفعلتهم حيث تم استرداد المسروقات بالكامل .



تم تنظيم الضبط اللازم وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.المصدر : وزارة الداخلية