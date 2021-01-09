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القبض على عصابة سرقة تمتهن سرقة المحال التجارية و محتويات السيارات باللاذقية

القبض على عصابة سرقة تمتهن سرقة المحال التجارية و محتويات السيارات باللاذقية

ألقى قسم شرطة الصليبة القبض تباعاً على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص أغلبها أحداث وهم (محمد - ج) مواليد ٢٠٠٧ ، و(محمد - س) مواليد ٢٠٠٥، و(حسن - ج) مواليد ٢٠٠٦، و(صالح - ع) مواليد ٢٠٠٣، و(عبد القادر - ه) مواليد ١٩٦٦،وذلك لإقدامهم على تشكيل عصابة تمتهن السرقة.  


وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة عشرات المحال التجارية ومحتويات السيارات المركونة على الطريق العام ومنها سرقة مبالغ مالية من سيارات قدرت بحوالي المليون ليرة سورية بعدة طرق خاصة طريقة المغافلة وبيع المسروقات لأصحاب محلات تجارية أخرى وتقاسم ثمنها فيما بينهم . 


تم استرداد معظم المسروقات ،وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.