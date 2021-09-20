القبض على عصابة سرقة بمدينة حمص

من خلال المتابعة الحثيثة للمطلوبين وأرباب السوابق وبالبحث عن مرتكبي حوادث السرقة وبمتابعة الحوادث غير المكتشفة فيما يخص سرقة السيارات والدراجات النارية والمحال التجارية والمنازل والأبنية الحكومية في مدينة حمص بطريقة الخلع والكسر تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على العصابة التي كانت ترتكب أغلب عمليات السرقة بالمدينة وهم (علي . ع) و(رجب . ش) و(علي . د) و(سالم . ش) و(ذوالفقار . ع) وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارات ومحتوياتها وسرقة الدراجات النارية من مداخل المنازل والطرقات وسرقة المحال التجارية والأبنية الحكومية وبيعها لقاء المنفعة المادية ،وبدلالتهم تم استرداد قسم من المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً .



تم تنظيم الضبط اللازم بحق السارقين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً.