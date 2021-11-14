القبض على عصابة سرقة بطرطوس

تمكن مركز الأمن الجنائي في مديرية منطقة طرطوس من إلقاء القبض على كل من (قائد - إ) تولد ٢٠٠٥ و(سليمان - ف) تولد ٢٠٠٥ و(محمد - خ) تولد ١٩٨٦ و(فايز - ش) تولد ٢٠٠٣ في قرية بملكة وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدد من السرقات في قرى ومناطق طرطوس بالاشتراك مع كل من ( أنس - ي ) تولد ١٩٩٨ و( ابراهيم - ج ) تولد ١٩٨٨ حيث تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة العديد من الكابلات الهاتفية والأكبال الكهربائية إضافة إلى سرقة العديد من المنازل وذلك من قرى بملكة وبسماقة والعوينية وتصريف المسروقات للسيارات العابرة وتقاسم المبالغ المالية فيما بينهم .



تم مصادرة الدراجات النارية التي كانت بحوزتهم إضافة إلى مسدس خلبي عائد للمدعو (ابراهيم - ج) تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً .