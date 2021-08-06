القبض على عصابة تمتهن عمليات السرقة ليلاً بحي السكن الشبابي باللاذقية

نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن مرتكبي جرائم السرقة تمكنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي باللاذقية من إلقاء القبض على (ماهر - ع) مواليد ٢٠٠١، (رولا - س) مواليد ١٩٨٥، وابنتها القاصر (جولي - د) مواليد ٢٠٠٤، وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليه الأول بإقدامه بالاشتراك مع (رولا و ابنتها جولي) وشخص متواري على ارتكاب العديد من جرائم السرقة اغلبها بحي السكن الشبابي وشملت المسروقات بطاريات سيارات ومضخات مياه من مداخل المباني وأسلاك كهربائية وأبواب حديدية وسرقة مواد غذائية من سيارة جملة بعد الدخول إليها من الشباك الخلفي، وقيامهم بإخفاء المسروقات ضمن منزل رولا لبيعهم فيما بعد وتقاسم ثمنهم.



مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة وتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.



وزارة الداخلية السورية