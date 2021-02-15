القبض على عصابة تمتهن سرقة المنازل بريف حماه

تقدم بعض المواطنين بادعاء إلى شرطة ناحية كرناز بتعرض منازلهم للسرقة من قبل أشخاص مجهولين قاموا بسرقة أثاث منها ومبالغ مالية.



ومن خلال المتابعة والتحري المستمر تمكنت شرطة ناحية كرناز من إلقاء القبض على السارقين وهم المدعوين (عدنان . ا) و(طراد . ا) و(طراد . ع) و(جمال . ح)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة عدد من المنازل في بلدة كرناز وأحياء مختلفة في مدينة حماة بواسطة الكسر والخلع مستخدمين مطرقة حديد ومن ضمن المسروقات (دراجات نارية، مبالغ مالية وغيرها)، وبتدقيق أوضاعهم تبين وجود عدة طلبات بحقهم بجرائم السرقة.