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القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات في دمشق وبيعها في درعا

القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات في دمشق وبيعها في درعا

تم الاشتباه بأحد الأشخاص في محلة ركن الدين يدعى (عماد. ش) وهو جار أحد المواطنين الذي ادعى بسرقة سيارته في نفس المحلة، فتم إلقاء القبض عليه وبتحري جواله وجد فيه مقطع تسجيل صوتي لأحد الأشخاص وهو يتحدث عن سرقته لسيارتين مع مجموعة من الأشخاص اشتركوا بعمليات سرقة السيارات من محلة ركن الدين بدمشق وبيعها في محافظة درعا .  
ومن خلال المتابعة والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المدعو (محمد ديب. ج) وبالتحقيق معه ومواجهته بالتسجيلات الصوتية له اعترف بإقدامه بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص متوارين على تشكيل عصابة أشرار وسرقة سيارتين من مدينة دمشق وبيعهما في منطقة بصرى الشام بمحافظة درعا وتقاسم ثمن السيارات المسروقة فيما بينهم . 
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، ومازالت الأبحاث مستمرة عن باقي أفراد العصابة .