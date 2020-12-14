القبض على عصابة تمتهن النصب والاحتيال في سلمية

وردت بعض الشكاوي من المواطنين إلى مركز الأمن الجنائي في السلمية حول قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة أمنية والنصب والاحتيال عليهم .



وبعد البحث والتحري قام مركز الأمن الجنائي في السلمية بإلقاء القبض على المشتبه به، وتبين أنه يدعى ( أحمد.ح)، صودر منه مسدس حربي وبندقيتي صيد ومبلغ مليوني ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على الاحتيال والنصب على عدد كبير من المواطنين في مدينة السلمية منتحلا" صفة أمنية، وقبض مبالغ مالية ضخمة منهم قدرت بحوالي ثلاثين مليون ليرة سورية، وذلك بعد إيهام ضحاياه بأنه يستطيع تأمين وظائف عامة في الجهات الحكومية وأمور أخرى، وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة طلبات بحقه بجرم السلب والنصب.





وفي سياق آخر قام مركز الأمن الجنائي في السلمية بإلقاء القبض على المدعوين (عبدالهادي. ش) و( علي. ع)، أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية في إحدى شوارع مدينة السلمية، وبالتحقيق معهما اعترفا بسرقة عدد من الدراجات النارية من أماكن مختلفة بمدينة السلمية ، تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص .