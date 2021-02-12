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القبض على عصابة تصرّف "العملة الأجنبية"

القبض على عصابة تصرّف "العملة الأجنبية"

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بتصريف العملة الأجنبية بشكل غير قانوني.

ومن خلال المتابعة والمراقبة تم القبض على الأشخاص الثلاثة المدعوين : (م . ن) و(زياد . ن) و(س . ر) وذلك أثناء قيامهم بتصريف العملة الأجنبية (الدولار) والمتاجرة بها في السوق السوداء. 

صودر منهم مبلغ /24700/ أربعة وعشرين ألف وسبعمائة دولار أمريكي 
ومبلغ/24.274.000/ل.س أربعة وعشرون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف ليرة سورية وعدادة نقود يستخدمونها في تصريف العملات، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

تم إيداع المبالغ المصادرة لدى البنك المركزي في اللاذقية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.