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القبض على عصابة تسرق السيارات من لبنان وتبيعها في سوريا

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص لقيامهم بسرقة عدة سيارات في مدينة طرابلس وضواحيها وبيعها في سوريا.

وأصدر قوى الأمن اللبناني بحسب وسائل إعلام لبنانية، بياناً أعلنت فيه “عن ألقاء القبض على 4 أشخاص بالجرم المشهود أثناء محاولتهم سرقة إحدى السيارات في محلة “أبي سمرا”.

وأضاف البيان أنه” عثر بحوزة المقبوض عليهم على مسدس حربي، وكمية من المخدرات، وأدوات تستعمل للسرقة، ومركبة آلية يستخدمونها في عملياتهم”.

و اعترف المقبوض عليهم بتأليف عصابة سرقة سيارات، وقاموا بسرقة 6 سيارات ومحاولة سرقة 3 سيارات أخرى وذلك ضمن مدينة طرابلس، وبنقل المركبات الآلية المسروقة وبيعها في سوريا.

يشار إلى أن السلطات اللبنانية أودعت المقبوض عليهم لدى مكتب مكافحة جرائم السرقة الدولية لمتابعة التحقيق وإحالتهم إلى القضاء.

 


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