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القبض على عصابة تزور وثائق وتحاليل الـ “PCR” الخاصة بفيروس كورونا

ألقت إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية السورية القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص، بينهم امرأة، بتهمة تزوير وثائق وتحاليل خاصة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السورية: “ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على خمسة أشخاص بينهم امرأة لإقدامهم على تزوير وثائق وتحاليل “PCR” الخاصة بفايروس كورونا وقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة وإيهامهم بأنهم يستطيعون الحصول على التحليل بدون أخذ المسحة اللازمة”.


وتابعت الوزارة: “تم مصادرة الأجهزة المستخدمة بعمليات التزوير، والتحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً”.


وأهابت الداخلية بالمواطنين مراجعة المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للحصول على فحص PCR وعدم اللجوء إلى الوسطاء حتى لا يتعرضوا للاحتيال والابتزاز.