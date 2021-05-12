القبض على عصابة بريف دمشق بحوزتهم 16 كليو حشيش و17 ألف حبة كبتاغون

ضبط فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق كمية 16 كغ من مادة الحشيش المخدر، و17 ألف حبة كيبتاغون في محلتي مليحا وجرمانا.



وفي التفاصيل، نشرت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق ألقى القبض على 5 أشخاص من مروجي وتجار المخدرات بمحلتي المليحا وجرمانا، وصادر كمية (16) كغ من مادة الحشيش المخدر و (17000) حبة كيبتاغون مخدرة



وذكرت الوزارة أنه بناءً على المعلومات الواردة الى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول وجود شخصين بمحلة المليحا يعملان بمجال تجارة وترويج المخدرات وبالمتابعة والمراقبة وبنصب الكمين اللازم لهما، تم إلقاء القبض عليهما ومصادرة منهما كمية المخدر التي كانت بحوزتهما.



وبالتحقيق معهما اعترفا بأن مصدرهما للحشيش المخدر شخص مقيم بمحلة جرمانا -حي الروضة تم القاء القبض عليه بدلالتهما ضمن منزله ومصادرة منه كمية 700 غرام حشيش مخدر، كما واعترف الأخير أيضاً أن مصدره والذي يقوم بتزويده بالمخدرات هو شخص مقيم بمحلة جرمانا -حي كرم صمادي وتم بدلالته القاء القبض عليه وبرفقته شخص آخر ومصادرة من ضمن منزله كمية 13 كيلو و700غرام حشيش مخدر، بالإضافة الى كمية 17 ألف حبة نوع كبتاغون مخدرة و610 حبات نوع بيوغابلين مخدرة.





وأوضحت أنه تم سوق المقبوض عليهم إلى مركز الفرع مع المواد المخدرة المصادرة وحجز دراجتين ناريتين، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.