القبض على عدة أشخاص بجرم سرقة أكشاك ومحال تجارية بحماه

تمكن عناصر قسم شرطة الدباغة بحماه من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بجرائم السرقة وهم (ماجد . خ) و (أحمد . غ) و(سعيد . خ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات للأكشاك والمحلات التجارية في أماكن مختلفة بمدينة حماه بطريقة الكسر والخلع ونقل المسروقات على متن السيارة العامة العائدة للمقبوض عليه (يحيى . ح) كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدد من البطاريات ليلاً من السيارات المتوقفة بشوارع مدينة حماه وبيعها لعدة أشخاص مجهولين وصرف ثمنها على المقاصف والملاهي الليلية ، ومن ضمن المسروقات ( مبالغ مالية ، بطاريات سيارات ، اسطوانات غاز ، جوالات وإكسسوارات ومواد غذائية ....) تم استرداد عدد من الجوالات المسروقة ومبالغ مالية كانت بحوزتهم ليتم تسليمها لأصحابها أصولاً ،وحجز السيارة العامة والأدوات المستخدمة بالسرقة، نظم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولا.