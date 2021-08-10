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القبض على عائلة سورية تسللت إلى الأراضي العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس الاثنين، القبض على عائلة سورية تسللت داخل الأراضي العراقية.

وذكرت في بيان صحفي: “تمكنت الفرقة 15 من الجيش وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الأول لواء المشاة 71، وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية، من رصد تحرك ثلاثة أشخاص من الجانب السوري يحاولون اجتياز الشريط الحدودي المشترك”.

وأضافت: “ألقي القبض عليهم بكمين محكم بعد اجتيازهم الحدود في قرية جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي محافظة نينوى وتبين أنهم عائلة تحمل الجنسية السورية”.

 


المصدر: RT