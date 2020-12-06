القبض على شخصين يطلقون النار عشوائياً في حلب

في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في مكافحة الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وأثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة ميسلون بحلب بتنفيذ مهامها سُمع صوت إطلاق نار في ساعات الصباح الأولى من حي كرم الجبل وعلى الفور تمّ التوجه للمكان المذكور وعُثر على عدة فوارغ عيارات نارية لبارودة حربية ، ومن خلال التقصّي وجمع المعلومات تمكنت الدورية من نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض على مطلق النار المدعو (محمد عيد - ح) وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق عدّة عيارات نارية في الهواء بعد عودته من حفل زفاف أحد أصدقائه وكان المدعو (أحمد - ع ) الذي قبض عليه أيضاً برفقته أثناء تجوالهما بسيارته في الحي المذكور .



تمت مصادرة البارودة الحربية وثلاث مذخرات وقنبلتين وحجز السيارة التي كانت معهم أصولاً ، ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .