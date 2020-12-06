ضمن هذا الشرط.. إعفاء الفقراء السوريين من تصريف الـ 100 دولار للراغبين بالدخول إلى سورية
الحسكة.. مليون شخص بلا ماء ولا كهرباء
الجيش يعزز انتشاره على خطوط الاشتباك استعداداً لأي عمل عسكري بالقرب من طريق M4
قصف تركي على قرى في ريف الحسكة الشمالي
قصف تركي يستهدف منازل المدنيين في ريف الرقة
الجولة الرابعة من محادثات جنيف تُختتم بتحديد موعد للجولة الخامسة
ضحايا مدنيون جراء صراعات داخلية بين مسلحي تركيا شمال حلب
الكزبري: الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور ناقشت المبادئ الوطنية وعودة اللاجئين
إصابة شخص جراء انفجار لغم في الغوطة الشرقية
التاريخ السوري يباع في تركيا
لجنة مناقشة الدستور تواصل اجتماعات الجولة الرابعة في جنيف
تركيا تنشئ نقطة مراقبة جنوب إدلب
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على سيادة سورية على الجولان المحتل
عودة ضخ مياه الشرب إلى الحسكة بعد قطعها لعدة أيام من قبل مسلحي الاحتلال التركي
مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في مخيم الهول والشدادي في ريف الحسكة

القبض على شخصين يطلقون النار عشوائياً في حلب

في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في مكافحة الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وأثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة ميسلون بحلب بتنفيذ مهامها سُمع صوت إطلاق نار في ساعات الصباح الأولى من حي كرم الجبل وعلى الفور تمّ التوجه للمكان المذكور وعُثر على عدة فوارغ عيارات نارية لبارودة حربية ، ومن خلال التقصّي وجمع المعلومات تمكنت الدورية من نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض على مطلق النار المدعو (محمد عيد - ح) وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق عدّة عيارات نارية في الهواء بعد عودته من حفل زفاف أحد أصدقائه وكان المدعو (أحمد - ع ) الذي قبض عليه أيضاً برفقته أثناء تجوالهما بسيارته في الحي المذكور .


تمت مصادرة البارودة الحربية وثلاث مذخرات وقنبلتين وحجز السيارة التي كانت معهم أصولاً ، ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .