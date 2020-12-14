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القبض على شخصين يسرقان بطاريات وإطارات السيارات ليلاً في حلب

القبض على شخصين يسرقان بطاريات وإطارات السيارات ليلاً في حلب

ألقت دورية من قسم شرطة حلب الجديدة، القبض على المدعوين ( أيمن. ح ) و( محمد. ع ) أثناء قيامهما بسرقة بطاريات السيارات المتوقفة بالشارع العام ليلاً في محلة حلب الجديدة.

وبالتحقيق معهما من قبل فرع الأمن الجنائي في حلب، اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة سرقات لمحتويات السيارات في أماكن مختلفة من مدينة حلب بالإضافة لسرقة مبالغ مالية .

تم استرداد مبلغ /800.000/ ثمانمائة ألف ليرة سورية من المبالغ المسروقة، ومضخمات صوت،  وإطارات سيارات، وبطاريات، وأشياء أخرى.

كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص .